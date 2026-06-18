Обратная ипотека: как Европа научилась монетизировать недвижимость, не покидая жилья

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Что такое Обратная ипотека

"Обратная ипотека" - это сделка, по которой владелец недвижимости получает от банка или финансового учреждения регулярные выплаты под залог своего жилья. Человек продолжает жить в квартире или доме до конца жизни, а после смерти недвижимость переходит к кредитору. Фактически банк постепенно «выкупает» имущество по частям, выплачивая деньги собственнику ежемесячно.

Как это работает в Европе:

Наиболее развитый рынок обратной ипотеки в Европе – британский, где этот инструмент называется equity release. По данным Equity Release Council, в 2024 году общий объем кредитования достиг £2,3 млрд, а в четвертом квартале более 15 000 клиентов были активны на рынке — впервые за более чем год. И это еще не пик: в первом квартале 2025 года объем кредитования составил £665 млн — на 32% больше, чем за тот же период 2024 года, ставший четвертым кварталом роста подряд. Во втором квартале 2025 года обратной ипотекой воспользовались 14 404 клиента — на 10% больше по сравнению с аналогичным кварталом 2024 года.

В целом глобальный рынок обратной ипотеки в 2025 году оценивается в $2,04 млрд. и, по прогнозам, к 2035 году вырастет почти вдвое — до $3,58 млрд. В Испании и Нидерландах этот инструмент законодательно урегулирован и активно используется пенсионерами как способ дополнения государственных выплат.

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Обратная ипотека в Украине

В отличие от Великобритании или Испании, в Украине пока нет ни соответствующей законодательной базы, ни банковских программ для обратной ипотеки. Это делает его фактически недоступным для украинских пенсионеров сегодня.

Но! В Украине существует Договор пожизненного содержания — юридически урегулированный и реально функционирующий инструмент. Он также предоставляет ежемесячные выплаты, но и дает нечто более ценное: гарантированный уход, оформленный нотариально. Например, Центр помощи пенсионерам «Пенсион» работает с такими договорами уже более 18 лет — с четкой системой контроля, большим штатом социальных работников и соответствием государственным стандартам.

Обратная ипотека vs Договор пожизненного содержания

Оба инструмента решают похожую задачу — обеспечить человека в преклонном возрасте, не заставляя его покидать родной дом. Но между ними есть принципиальная разница.

Обратная ипотека дает деньги – и только деньги. Это банковский продукт, не предполагающий ни ухода, ни сопровождения к врачу, ни помощи в больнице или госучреждении. Человек получает выплаты и дальше сам решает все бытовые и медицинские вопросы.

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Договор пожизненного содержания – это еще и социальное соглашение. Кроме денег человек получает реальное присутствие: социального работника, сиделку, медицинское сопровождение, помощь с лекарствами и питанием. Именно это часто оказывается более важным – особенно для живущих сам.

Деньги кончаются. Забота — нет.

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