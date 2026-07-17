Общество на Закарпатье просит Президента оградить местный бизнес от давления силовиков

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Более 510 жителей Оноковского территориального общества (Закарпатская обл.) обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с Открытым письмом, в котором просят взять под личный контроль ситуацию вокруг компании «КобальтумРесурсЭкспорт» и не допустить блокирования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Об этом пишут СМИ ссылкой на Facebook совладельца и коммерческого директора компании, депутата Закарпатского областного совета от «Слуги Народа» Михаила Лабы .

«Указанное предприятие является одним из ключевых хозяйствующих субъектов и бюджетообразующих предприятий на территории нашей общины. Его стабильное функционирование обеспечивает сохранение рабочих мест для местных жителей, регулярное поступление налогов и сборов в местный бюджет, поддержку развития социальной инфраструктуры, а также общую экономическую стабильность региона, постоянную поддержку военных и нуждающихся в помощи», — говорится в обращении жителей Оноковской ОТГ.

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Вставить иллюстрации — два фото Коллективного обращения:

«КобальтумРесурсЭкспорт» добывает андезит на месторождении «Каменицкое второе», специальное разрешение на пользование которым предприятие купило с открытого аукциона Госгеонадр за 75 млн грн еще в 2023 г.

Проблемы в компании начались за считанные дни после того, как в июне 2026 г. контроль над соседним карьером перешел к бизнесмену из Донбасса Максиму Ефимову — его Краматорский завод тяжелого станкостроения перекупил спецразрешение в АО «Укрзализныця» ( отраслевое издание напомнило, что это предполагается).

29 июня ООО «КобальтумРесурсЭкспорт» было вынуждено останавливать работу из-за приезда около 50 сотрудников правоохранительных и контролирующих органов в сопровождении вооруженных силовиков , решивших проверить законность добычи андезита. Прокуроры обратились в суд с исками о фактической остановке деятельности общества. Позже состоялась попытка заблокировать проезд грузового транспорта по единственной дороге, ведущей к производственной площадке «КобальтумРесурсЭкспорт».

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В ходе пресс-конференции в Ужгороде 1 июля совладельцы предприятия заявили, что бизнес действует в полном соответствии с законодательством о пользовании недрами.

Тогда же стало известно, что в апреле владельцам карьера угрожали «процедурами изъятия», если они не продадут свой бизнес конкурентам по себестоимости лицензии на недра — ультиматум прозвучал во время встречи с Максимом Ефимовым, когда его компания переоформляла месторождение Укрзализныци.

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