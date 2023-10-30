Общий вклад на разминирование страны от Киевстар составляет более 50 млн. грн.

В рамках проекта «Нам здесь жить» от Киевстара и фонда «Вернись живым» продолжается сбор 175 млн грн для обеспечения транспортом и оборудованием 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ. Мобильный оператор вторично поддерживает инициативу благотворительным взносом в 10 миллионов гривен. Общая сумма помощи от мобильного оператора на проект «Нам здесь жить» составляет уже более 50 миллионов гривен.

О предоставлении дополнительных инвестиций на закупку необходимого саперного снаряжения объявили во время визита в БФ «Вернись живым» Каан Терзиоглу, главный исполнительный директор группы VEON, Оги Фабела, соучредитель и Почетный Председатель Совета Директоров VEON и Александр Комаров, президент компании Киевстар.

"Для VEON и Kyivstar восстановление и реконструкция Украины начались уже с первого дня войны. Мы гордимся тем, что поддерживаем кампанию по разминированию территории, которая является очень важной гуманитарной инициативой для того, чтобы снова сделать Украину пригодной для проживания миллионов возвращающихся домой людей. Должна честь сообщить об очередном благотворительном взносе в размере 10 миллионов гривен, для обеспечения команд саперов средствами для разминирования», — прокомментировал Каан Терзиоглу, главный исполнительный директор группы VEON.

«Нам здесь жить» — совместная инициатива мобильного оператора и фонда компетентной помощи армии «Вернись живым» при партнерской поддержке группы 1+1 media. 100% собранных средств будут направлены на закупку экипировки, оборудования и транспорта для 146 инженерно-саперных групп ВСУ. Современное снаряжение должно обезопасить жизнь защитников, занимающихся разминированием и ускорить освобождение территории Украины и ее акваторий от опасного для людей наследия войны и оккупации.

«Мы благодарны фонду «Вернись живым», который является давним и надежным партнером Киевстар, за помощь в реализации столь важной для страны инициативы. Сейчас на проект собрано около 122 млн грн. Мы призываем украинцев и бизнес приобщаться, ведь нам здесь жить», – отметил Александр Комаров, президент компании Киевстар.

Благодаря собранным средствам уже 51 инженерно-саперная группа сил поддержки ВСУ получила пикапы, комплекты саперного снаряжения и взрывозащитные костюмы "Яровит".

«Саперы Сил поддержки — работающие, в частности, на линии фронта или неподалеку от нее. Они первыми разминируют освобожденные украинские территории и очень часто с риском попасть под вражеский обстрел. Надежный проходной транспорт буквально становится залогом их спасения в таких обстоятельствах. Так же делает безопаснее ежедневную работу саперов и снаряжение, которым мы помогаем по проекту «Нам здесь жить». Спасибо компании «Киевстар», всем ответственным бизнесам и приобщающимся к помощи гражданам», — комментирует директор Фонда «Вернись живым» Тарас Чмут.

Совместный проект стартовал в мае 2023 года и продлится до достижения целевой суммы сбора в размере 175 миллионов гривен. Каждый небезразличный может внести свой вклад и отправить донат на сайте проекта.

*Из которых прямой благотворительный взнос Киевстар грн — 31,5 миллиона грн и 19 миллионов грн перечислено благодаря подключениям Суперсилы Помощь ВСУ.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн. абонентов мобильной связи и более 1,1 млн. абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара – международная Группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.