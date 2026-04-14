Обучение не внесено в трудовую книжку: 5 документов, которые могут подтвердить страховой стаж

Как подтвердить стаж

Отсутствие записи об обучении в трудовой книжке часто становится причиной волнений при оформлении пенсии или расчете надбавок за стаж. Однако согласно актуальным нормам законодательства, бумажная трудовая книжка не является единственным источником истины. Особенно это касается периодов до 2004 года, когда учет страхового стажа имел свои специфические особенности.

Почему возникают трудности с подтверждением обучения

До 1 января 2004 года в Украине не было единого цифрового реестра, поэтому весь стаж подтверждался исключительно физическими документами — записями в книгах, дипломами и архивными справками. После этой даты заработала система персонифицированного учета, где стаж формируется автоматически на основе уплаченных взносов (ЕСВ). Именно поэтому Пенсионный фонд чаще всего предъявляет дополнительные требования к документам, касающимся периодов обучения именно в доцифровое время.

Следует помнить, что в стаж обычно засчитывается только дневная форма обучения в профессионально-технических училищах, колледжах, техникумах и высших учебных заведениях. Заочная форма, как правило, не учитывается, поскольку предполагается, что в это время лицо могло работать и его стаж подтверждается трудовой деятельностью.

5 ключевых документов для подтверждения

Если запись в трудовой книжке отсутствует или содержит ошибки, период обучения можно подтвердить с помощью таких документов:

Диплом об окончании учебного заведения (оригинал). Основное доказательство получения образования.

Приложение к диплому. Важный документ, который часто содержит конкретные даты обучения, если они не указаны в самом дипломе.

Справка из учебного заведения. Официальное доказательство периода пребывания в статусе студента.

Архивная справка или выписка из приказов. Документы о зачислении и отчислении, имеющие такую же юридическую силу, как трудовая книжка.

Документы от правопреемника. Если учреждение было ликвидировано или реорганизовано, необходимо обращаться в учреждение-правопреемник или в государственные архивы (областные учреждения или Министерство образования).

Сегодня подтвердить стаж можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого необходимо войти в личный кабинет с помощью КЭП или BankID, перейти в раздел «Сведения о трудовых отношениях» и загрузить цветные скан-копии диплома и приложения к нему.

Специалисты рекомендуют не откладывать эту процедуру до выхода на пенсию. Поиск архивных справок может длиться месяцами, поэтому лучше проверить свою электронную трудовую книжку заблаговременно и при необходимости добавить отсутствующие сведения.

Что делать, если Пенсионный фонд отказывает в зачислении учебы в стаж

Если Пенсионный фонд отказывается засчитывать период обучения, эксперты советуют действовать по следующему плану:

Требовать письменное решение с четким указанием причин отказа. Собрать дополнительные архивные данные, в которых указаны номера приказов и форма обучения. При необходимости обращаться в суд. Судебная практика 2025–2026 годов демонстрирует, что суды становятся на сторону граждан, обязывая ПФУ засчитывать обучение даже в льготный или шахтерский стаж, если факт обучения должным образом подтвержден документами.

В частности, суд отмечает, что время обучения в профтехучилищах засчитывается в трудовой стаж и стаж по специальности, если перерыв между окончанием обучения и трудоустройством не превышает трех месяцев.