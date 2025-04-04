Обучение, премии и кадровый резерв: Метинвест Ахметова вошел в десятку несокрушимых работодателей Украины

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Впрочем, на рынке есть компании, которые даже во время войны предлагают людям безопасные условия и достойную оплату труда, заботу о психическом здоровье, возможности для карьерного роста, социальный пакет и систему поддержки. Такие компании и вошли в рейтинг «несокрушимых», который подготовило издание «Деловая столица».

Кроме условий труда, издание обращало внимание на то, как HR-команды работодателей работают с коллегами-военными, а наивысший шанс попасть в рейтинг имели компании с успешным опытом диджитализации и внедрения ИИ-инструментов.

По данным издания, несмотря на огромные убытки в результате российской агрессии, Метинвест остается одним из крупнейших и ответственных работодателей в Украине: компания регулярно индексирует зарплаты работников и соблюдает справедливую систему вознаграждений.

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На вызовы рынка труда, связанные с кадровым дефицитом, Метинвест отвечает переобучением работников, привлечением новых кадров и трудоустройством ветеранов. Также компания создала собственный университет Метинвест Политехника, готовящий квалифицированных специалистов европейского уровня. В общей сложности Группа инвестировала 513 млн грн в создание материальной базы и развитие университета. В 2024 году заведение впервые выпустило 143 магистра, большинство из которых — сотрудники Группы, которые планируют развиваться в профессии.

«До полномасштабной войны в Метинвесте работали почти 111 тыс. людей. После утраты активов осталось более 50 тыс. работников, из которых около 10 тыс. прошли через ВСУ. Сейчас в армии служат более 8 тысяч. сотрудников, а тысяча человек вернулись с войны и приступили к работе в компании. На промышленных предприятиях Метинвеста открыто около 4 тыс. вакансий», - говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

По ее словам, для поддержки рабочих процессов компания работает в нескольких направлениях. Во-первых, это переобучение: сотрудники на средства компании получают дополнительные профессии, что позволяет им выполнять различные задачи и компенсировать нехватку персонала. Также Метинвест привлекает новых работников для формирования кадрового резерва и работает с ветеранами войны — им предлагают обучение и трудоустройство, помогают адаптироваться к мирной жизни и интегрироваться в рабочие процессы.

Напомним, ранее Метинвест Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, предлагаемые вузом компании Метинвест Политехника. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины в 2024 году.