Обвал цен на один из самых популярных в Украине овощей: за неделю стоимость снизилась на четверть

На украинском потребительском рынке наблюдается тенденция стремительного снижения цен на белокочанную капусту. Со 2 апреля производители отпускают свой товар в среднем на 26% дешевле, чем на прошлой неделе.

Об этом пишет EastFruit.

По данным издания, сделки по продаже капусты заключаются по цене 5-10 грн/кг, тогда как еще на последней неделе марта цена на этот популярный овощ часто доходила до 12 грн/кг.

Главная причина обвала цен – падение спроса и продаж из-за низкого качества продукции. К тому же на рынках уже можно купить молодую раннюю капусту нового урожая, хотя цены на нее достаточно высоки.

Издание отмечает, что в текущем году цены на капусту в Украине в среднем на 55% ниже, чем в апреле 2023 года. Год назад белокочанную капусту в этот период продавали по 15–18 грн/кг. Рыночные аналитики считают, что цена на капусту будет снижаться и дальше соответственно дальнейшему ухудшению качества.

Напомним, в Украине резко подешевела морковь. Хозяйства активно распродают имеющиеся объемы продукции.

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