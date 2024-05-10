Обвал цен на популярную ягоду – следствие жесткой конкуренции на рынке

В Украине на этой неделе резко снизились цены на клубнику (земляницу) из местных хозяйств.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Основной причиной ситуации эксперты называют прежде всего стремительное увеличение предложения этой ягоды из хозяйств западных областей. В то же время спрос, как отмечают производители, невысокий. В результате, в условиях жесткой конкуренции садоводы вынуждены были значительно снизить цену на эту скоропортящуюся продукцию.

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Еще накануне минувших выходных клубнику из пленочных теплиц фермеры отказывались продавать дешевле 60-100 грн/кг ($1,52-2,54/кг). Но уже в начале этой недели, когда южные и западные области начали собирать ягоду в открытом грунте, цены упали сразу на 40% – до 35-60 грн/кг ($0,89-1,52/кг).

В то же время следует учитывать, что предложение местной клубники на украинском рынке еще не достигло своего пика и массовый сбор этой ягоды начнется ближе к концу текущего месяца.

Отметим, что сейчас цены на садовую землянику уже опустились ниже уровня прошлого года.

В аналогичный период прошлого года предложение клубники на украинском рынке было значительно ниже, чем сегодняшние, учитывая достаточно позднее начало сезона реализации. В результате отпускные цены на землянику садовую в Украине были в среднем на 40% выше, чем сегодня.

Напомним, в Украине в последнее время дешевеют тепличные помидоры. Причиной называют увеличение выборки в хозяйствах по всей территории страны, а также снижение спроса в этом сегменте.

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