Обвал российского рубля: бытовая техника подорожает, а поставщики овощей и фруктов отменяют контракты

Российский рубль продолжает падать, несмотря на валютные интервенции Центробанка России. 28 ноября рубль на торгах просел по отношению к доллару, юаню и евро.

Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Издание отмечает, что поставщики овощей и фруктов из стран, которые Россия называет "дружественными", отменили ряд контрактов на экспорт в РФ из-за падения курса рубля.

Уточняется, что из-за роста валютных рисков и резкой девальвации рубля РФ столкнулась с отменой экспортных контрактов на фрукты из Египта, Турции и Ирана. Экспортеры из этих стран теперь более осторожны и требуют пересмотра цен в связи с растущими валютными рисками.

Кроме того, продавцы овощей и фруктов, которые зимой в основном завозятся из-за границы, уже начали придерживать товар, ожидая, что цены вырастут.

Иностранные и российские производители бытовой техники сообщили торговым сетям о повышении цен на свою продукцию на 10%, пишут росСМИ со ссылкой на официальные письма компаний.

Среди тех, кто решил поднять цены, французская "Группа "СЕБ-Восток"" (Tefal, Rowenta, Krups и др.), турецкая IPH appliances (Beko, Indesit, Grunding и др.), а также российские Kuppersberg и Vard. Все, кроме "Группы "СЕБ-Восток", повысили отпускные цены с 2 декабря. Французская компания анонсировала повышение с 1 января 2025 года.

Снижение курса рубля усиливается более чем 20-процентным падением фондового рынка в текущем году. Инвесторы активно выводят средства из акций, предпочитая депозиты с процентами, превышающими базовую ставку Центрального банка, установленную на уровне 21%.

Такая ситуация усугубляет инфляцию, которая, вероятно, превысит прогнозы регулятора. Это противоречит жестким мерам денежно-кредитной политики, которые принимаются Центральным банком, базовая ставка которого достигла рекордного уровня с 2003 года.

Аналитики ожидают, что к концу года курс рубля может достичь 115-120 за доллар. Некоторые из них призывают правительство и Центробанк принять меры, такие как увеличение объемов обязательной продажи валютной выручки экспортерами и сокращение государственных закупок валюты.

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