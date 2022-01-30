Обвал рубля и рост цен: в США считают, что новые санкции уничтожат российскую экономику

Обвал рубля и рост цен: в США считают, что новые санкции уничтожат российскую экономику

Пока американские чиновники не рассматривают возможность введения санкций против основы российской экономики – экспорта нефти и газа.

В случае новой российской агрессии против Украины санкции, которые будут введены США против государства-агрессора, уничтожат российскую экономику.

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Об этом пишет The New York Times.

Новые американские санкции могут повлечь за собой обвал рубля и фондового рынка. Последствия санкционной политики США ощутят все россияне – от миллиардеров до обычных жителей РФ.

"Если администрация Байдена выполнит свое обещание ввести санкции против крупных российских банков, это отразится на всей российской экономике. Это безусловно повлияет на повседневную жизнь россиян", — сказал Эдвард Фишман, который в администрации Обамы занимал должность главного чиновника по России и Европе в Управлении с политики и реализации экономических санкций Госдепартамента

Вашингтон планирует "ударить кувалдой" по столбам российской финансовой системы. Новые санкции, которые готовят американские чиновники, будут направлены на прекращение иностранного кредитования, продажи облигаций, технологии для критически важных отраслей промышленности и блокирование активов приближенных к Путину миллиардеров.

Реальный ущерб российской экономике на 1,5 триллиона долларов будет нанесен вследствие удара по крупнейшим государственным банкам, а также по Российскому фонду прямых инвестиций.

Из-за американских санкций в России вырастут цены на продукты питания и одежду. Также обесценятся пенсии и сбережения россиян.

Однако американские чиновники не рассматривают возможность введения санкций против основы российской экономики – экспорта нефти и газа.

Европейские страны зависят от природного газа из России, и некоторые союзники США, в частности Германия, предпочитают чтобы Вашингтон воздерживаться от подрыва российской энергетической отрасли. Аналитики говорят, что санкции, ограничивающие способность России экспортировать нефть и газ, были бы самым мощным оружием против российской экономики и, возможно, самым эффективным сдерживающим экономическим фактором против вторжения в Украину, но они также нанесут убытки Европе и США.

"В какой-то момент Западу придется немного пожертвовать своим благополучием, если цель — сдерживание Путина", — говорит ученая из Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая.

Напомним:

В понедельник, 31 января, по требованию Соединенных Штатов собирается Совет безопасности Организации объединенных наций, который также обсудит угрозу российского наступления. В украинском постоянном представительстве подчеркнули, что это собрание стало следствием слаженных действий партнеров.

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