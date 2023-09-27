"Обвалится" ли гривна в следующем году: экономист объяснил, от чего это зависит

По словам эксперта, если Украина будет получать финансовую помощь от Запада, будет нерегулярно, это сразу отразится на курсе валют.

Курс валют в Украине в следующем году напрямую будет зависеть от макрофинансовой помощи западных партнеров.

Об этом заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает "Эспрессо".

По его словам, финансовая помощь будет поступать не регулярно, это сразу отразится на курсе валют.

Пендзин также пояснил, что от финансовой помощи партнеров зависит не только курс валют, но и социальные выплаты и уровень инфляции.

"В США уже началась предвыборная гонка. Другие наши партнеры также имеют определенные внутренние проблемы. Поэтому нерегулярная финансовая помощь приведет к тому, что Национальный банк Украины вместе с Минфином вынуждены будут искать где-то средства для социальных выплат. Это будут либо облигации внутреннего государственного займа, либо будем печатать деньги, как это уже было в 2022 году, когда напечатали более 400 млрд. Если это произойдет, то курс, конечно, изменится.

Если же макрофинансовая помощь от наших партнеров будет приходить вовремя, то курс останется неизменным", – подытожил он.

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