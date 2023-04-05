Обязательство перед МВФ по курсу валют: останется ли фиксированным курс гривни к доллару

Вопрос курсообразования – компетенция НБУ.
Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что пока оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару. К слову, это предполагает Меморандум по МВФ
Об этом заявил министр во время телемарафона.
"Такие положения действительно есть в программе, но они предполагают постепенный переход на гибкий курс, когда для этого будут достаточные основания. На сегодняшний момент достаточных оснований для этого наверняка нет", — сказал он.
По его словам, вопрос курсообразования – это компетенция Национального банка Украины и он не хотел бы комментировать эти вещи.
Напомним, в Меморандуме с МВФ говорится о возвращении к плавному курсу гривны к доллару. Украина пообещала МВФ отойти от введенных с начала войны экстренных мер в экономике и подготовить стратегию перехода к гибкому обменному курсу.
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