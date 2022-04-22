Оценили стоимость руин: во Всемирном банке назвали сумму "узких" убытков Украины от войны

Стоимость разрушенной войной инфраструктуры и построек составляет $60 млрд.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс оценил физический ущерб украинским зданиям и инфраструктуре из-за вторжения России. Он достиг примерно 60 миллиардов долларов и будет расти по мере продолжения войны.

Как передает Reuters, об этом он заявил в четверг, 21 апреля, на конференции Всемирного банка, которая была посвящена потребностям Украины в финансовой помощи.

По словам президента Всемирного банка, предварительная оценка только этого "узкого" ущерба не включает все экономические расходы Украины, которые принесла война.

"Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", – сказал Малпасс.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на конференции по видеосвязи очертил гораздо большие расходы и потребности в финансировании. Он сказал, что Украине нужно 7 миллиардов долларов на месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные вторжением России.

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