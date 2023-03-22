Оценка стоимости послевоенного восстановления Украины значительно выросла: с чем это связано

На восстановление Украины после российского вторжения нужна сумма, более чем в 2,5 раза превышающая ВВП нашего государства в прошлом году.

Согласно новому исследованию Всемирного банка, ООН, Европейского Союза, на восстановление Украины после вторжения, начатого Россией год назад, понадобится не менее 411 миллиардов долларов. Это в 2,6 раза больше, чем валовой внутренний продукт нашего государства в 2022 году.

Об этом сообщает Reuters.

Опубликованная в среду, 22 марта, оценка охватывает период в один год от начала российского вторжения 24 февраля 2022 года и определяет прямой физический ущерб, причиненный инфраструктуре и зданиям, влияние на жизнь людей и средства к существованию, а также стоимость реконструкции.

Сумма в 411 миллиардов долларов является резким пересмотром по сравнению с предварительной оценкой в 349 миллиардов долларов, выдвинутой Всемирным банком в сентябре прошлого года.

По сравнению с предварительными оценками, наибольший пересмотр был осуществлен по потребностям в энергетическом секторе, где убытки сейчас в пять раз выше, чем в июне 2022 года, утверждает Всемирный банк. Наибольший прирост наблюдался в прифронтовых регионах, таких как Донецкая, Харьковская, Луганская и Херсонская области, являвшиеся в основном объектами российских ракетных атак, начиная с октября.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что оценки Всемирного банка не включают данные об убытках, причиненных инфраструктуре, домам и предприятиям на территориях, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

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Новая оценка появилась через день после того, как Международный валютный фонд (МВФ) объявил о достижении договоренности с украинским правительством о четырехлетнем соглашении на общую сумму 15,6 миллиарда долларов. Соглашение с МВФ может позволить властям в Киеве получить дополнительную помощь на миллиарды долларов от других организаций после того, как его одобрит Совет директоров МВФ в ближайшие недели.

Согласно быстрой оценке неотложных потребностей, Украине понадобится 14 миллиардов долларов на первоочередную реконструкцию в 2023 году, что потребует финансирования на 11 миллиардов долларов сверх того, что предусмотрено в бюджете Украины на этот год. Около 22% потребностей в реконструкции приходится на транспортный сектор, 17% – на жилищный сектор, 11% – на энергетику и 7% – на сельское хозяйство.

Напомним, украинское правительство формирует электронную карту Украины, где фиксируются все убытки, причиненные войной.

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