Одесский облсовет тратит 40 млн в год на зарплату аппарата: только на праздничные премии уйдет 11 млн из бюджета (документ)

Самая большая зарплата у руководителя аппарата – миллион гривен, а глава облсовета получит около 830 тысяч гривен.

Около 40 миллионов гривен потратит Одесский облсовет на зарплаты аппарата в 2023 году.

Только на праздничные премии уйдет 11 миллионов бюджетных гривен, о чем свидетельствует расчет в штатное расписание собрания.

Эти данные опубликовал Михаил Шмушкович из "Европейской солидарности".

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Чиновники облсовета, который возглавляет "слуга народа" Григорий Диденко, получают ежемесячные премии, доплаты за высокие достижения, материальную помощь на оздоровление и решение социально-бытовых условий.

Самая большая зарплата у руководителя аппарата. В сумме выходит один миллион гривен. А вот глава облсовета получит около 830 тысяч гривен официальной зарплаты.

"Примечательно, что секретарей ни у кого нет, хотя фактически в кабинете каждого зама и председателя вас встретят именно они. Но мы-то, конечно, можем поверить, что это не секретари, а просто муляжи. Встречает гостей, делает кофе себе и гостям лично председатель и его заместители", — написал Шмушкович.

Напомним, в НБУ сообщили, что в Украине повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию. Ситуация с доходами домохозяйств от оплаты труда в частном секторе сложна.

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