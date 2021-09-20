Одесский припортовый завод останавливает производство: все из-за стоимости газа

В качестве сырья предприятие использует газ, на который весомо подскочили цены.

Одесский припортовый завод решил остановить производство из-за нерентабельности. Госпредприятие химической отрасли Украины, которое специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода, имеет задолженность за распределение природного газа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков.

"18 сентября правления завода приняло решение об остановке завода, на выполнение которого появился приказ №560. Ссылка в приказе идет на письмо компании "Одессагаз", в котором заводу предлагается провести остановку 22 сентября, на основании имеющейся задолженности за распределение природного газа", — отметил Щуриков.

По данным "Украинской энергетической биржи", цена на газ для индустрии за прошедшую неделю пересекла отметку в 1000 долларов за тыс. куб. м. В пятницу, 17 сентября, куб. м газа стоил 26 900 грн.

В пресс-службе завода отметили, что остановка завода связана с уменьшением поставок газа от поставщика сырья "Агро Газ Трейдинг" и долгом перед газораспределительной компанией "Одессагаз".

"В результате резкого изменения конъюнктуры на рынке энергоносителей, в частности роста цены на природный газ, необходимого для производства карбамида, а также медленной динамики роста цен на карбамид, компания "Агро Газ Трейдинг" сообщила заводу об уменьшении поставок газа. Кроме этого, в настоящее время существует значительная задолженность компании "Агро Газ Трейдинг" перед АО "ОПЗ" за произведенную продукцию, которая составляет 140 млн гривен. Как следствие, в АО "ОПЗ" возник долг перед газораспределительной компанией "Одессагаз", которая направила на предприятие рекомендации по самостоятельной остановке завода, чтобы избежать аварийной остановки со стороны АО "Одессагаз", — говорится в сообщении.

С 1 ноября текущего года завод планирует возобновить производство по контракту с компанией Dachex Shipping, которая выиграла конкурс в июле 2021 года. Важно, что Одесский припортовый завод является крупнейшим химическим предприятием Украины и входит в перечень предприятий большой приватизации.

Напомним:

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