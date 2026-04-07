Один из крупнейших рынков мира начнет закупку украинской муки

Мука / © pexels.com

Глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук подписал соглашение с послом Китая в Украине Ма Шенкунем, которое открывает возможность экспорта украинской пшеничной муки в КНР.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Ткачука, подписанный документ является протоколом инспекционных, фитосанитарных и санитарных требований к продукции, которая будет поставляться из Украины в Китай.

Он уточнил, что документ регламентирует все этапы производства и экспорта муки.

«Протокол устанавливает четкие и прозрачные требования ко всем этапам производства и экспорта — от выращивания пшеницы до поставки готовой продукции на рынок Китая», — отметил он.

Ткачук подчеркнул, что речь идет об обеспечении полной прослеживаемости продукции.

«Речь идет об обеспечении полной прослеживаемости, соответствии санитарным и фитосанитарным стандартам, а также постоянном государственном контроле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Египет отказался принимать российское зерно, вывезенное с временно оккупированных украинских территорий, страна же заинтересована в увеличении импорта зерна из Украины.

Мы ранее информировали, что Саудовская Аравия стала новым импортером находящихся под западными санкциями зерновых грузов из оккупированного Крыма.