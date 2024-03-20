Один из самых популярных в Украине овощей стал дешеветь – какие цены ожидают потребителей

С середины марта в Украину из-за границы стали поступать крупные партии нового урожая картофеля. В результате потребительские цены на украинскую продукцию упали.

Об этом сообщил проект EastFruit.

За последнюю неделю цены на картофель на украинских рынках и в магазинах уменьшились в среднем на 12% и составляют от 14 до 20 грн за один килограмм.

Импортный картофель урожая 2024 года, поступающий из Египта и Азербайджана, стоит в точках розничной торговли 25-30 грн/кг.

Аналитики проекта отмечают, что в начале весеннего сезона украинские производители пытаются как можно быстрее реализовать остатки урожая прошлого года, чтобы начать новый аграрный сезон. Поэтому предложение местной агропродукции как от фермеров, так и от небольших частных хозяйств существенно возросло, и в конце сезона качество ее ожидаемо довольно невысокое.

Согласно данным мониторинга цен, несмотря на сезонное снижение цен в 2024 году, картофель стоит в 2,5 раза дороже, чем в марте прошлого года.

Напомним, импортные овощи в феврале подорожали из-за усложнения логистики в результате блокирования польской границы, а также из-за девальвации гривны, поскольку импортные товары закупают за иностранную валюту.

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