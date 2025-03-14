Один из самых популярных весенних овощей сильно подорожал: в чем причина

Всего за неделю огурцы подорожали в среднем на 10%.

За последнюю неделю в Украине установилась тенденция к росту цен на тепличные огурцы. Такое подорожание вызвано традиционно высоким весенним спросом у покупателей, когда после зимы особенно хочется свежих овощей.

Об этом сообщили аналитики проекта East Fruit.

Аналитики отмечают, что предложение местных тепличных комбинатов было довольно ограниченным, а за последнюю неделю выборка огурцов в теплицах заметно сократилась, в отличие от спроса, который только растет.

"На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты готовы отгружать овощи в диапазоне 85-125 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели", – говорится в публикации.

Продавцы отмечают, что повышение цен связано не только с возможностями местных производителей. Также до минимума сократились поставки турецких огурцов.

Из-за того, что товара недостаточно, чтобы удовлетворить спрос, и производители, и продавцы повышают цены. При этом в аналогичный период прошлого года цена на тепличные огурцы была еще выше примерно на 10%.

Однако аналитики уверены, что повышение цен на огурцы скоро прекратится и они начнут дешеветь. Это объясняется тем, что у местных производителей ожидаемо должна увеличиться выборка огурца в теплицах.

Напомним, проблемы на польском рынке могут повлечь за собой краткосрочный рост цен на яйца в Украине, однако существенного подорожания не прогнозируется.

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