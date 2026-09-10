Один нардеп может стоить бюджету более 5 миллионов гривен в год: на что уходят эти деньги

Верховная Рада Украины / © Getty Images

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Расходы государства на работу одного народного депутата могут достигать около 435 тысяч гривен в месяц. При этом непосредственная зарплата парламентария составляет в среднем около 60 тысяч гривен.

Об этом говорится в анализе "Руху ЧЕСНО".

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Большая часть расходов приходится не на зарплату самого депутата, а на обеспечение его деятельности. В 2026 году выплаты на депутатскую работу увеличили втрое — с 60 до 200 тысяч гривен ежемесячно.

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Кроме того, бюджет может покрывать до 20 тысяч гривен на жилье, около 7 тысяч на проезд и почти 146 тысяч гривен на зарплаты помощников. Вместе с зарплатой самого парламентария общая сумма может приближаться к 435 тысячам гривен в месяц, или более 5 миллионов гривен в год.

При этом должностной оклад рядового народного депутата значительно ниже — 33 280 гривен. Однако благодаря разным надбавкам фактические выплаты вырастают почти вдвое.

Депутаты могут получать доплату до 100% оклада за интенсивность труда, а также надбавки за научную степень, почетные звания и работу с государственной тайной.

По данным деклараций, в 2025 году средняя зарплата народного депутата с учетом надбавок составила 60 892 гривен в месяц. Половина парламентариев получала от 60 до 70 тысяч гривен.

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Самая высокая средняя зарплата была у председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука — около 94 тысяч гривен в месяц. Среди других высокооплачиваемых депутатов — Александр Мережко с около 84 тысячами и Валерий Зуб и Григорий Мамко, которые получали около 82 тысяч гривен.

В то же время выплаты могут сокращаться из-за пропусков голосований и заседаний комитетов. В 2025 году семь народных депутатов из-за прогулов вообще не получали депутатскую зарплату.

Отдельной статьей расходов стали компенсации за неиспользованные отпуска. По данным ЧЕСНО, у отдельных депутатов такие выплаты превышали полмиллиона гривен.

Также государство компенсирует парламентариям аренду жилья. В 2025 году такой возможностью воспользовались 114 депутатов, среди которых были и те, кто декларировал значительные денежные сбережения. За год на аренду квартир или гостиничных номеров для нардепов ушло 25 млн бюджетных средств.

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Напомним, в госбюджете Украины не хватает около триллиона гривен даже для покрытия текущих выплат военнослужащим. Из-за дефицита средств анонсированная в июне новая система денежного обеспечения военных с максимальными выплатами до 460 тысяч гривен до сих пор не заработала.

В целом ситуация с дефицитом государственного бюджета Украины остается критической, из-за чего правительство продолжает готовить решения для привлечения международного финансирования.

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