Один неправильный платеж — и проверка налоговой: как ФЛПам не попасть на штрафы
Предпринимателям рассказали, какие механизмы исправления ошибочных транзакций через возврат средств или получение официального объяснительного заявления от клиента.
Украинский бизнес нередко сталкивается с финансовыми санкциями от ГНС из-за собственной опрометчивости. Одной из наиболее распространенных ошибок ФЛП остается некорректное оформление назначения платежа — именно на этот пункт налоговики обращают внимание, прежде всего, во время проверок и финансового мониторинга.
Сайт Новости.LIVE рассказывает, какие назначения платежей могут навлечь проблемы на физических лиц-предпринимателей в Украине.
Проблемные назначения платежей
Если не следить за информацией в оплате, можно случайно спровоцировать аннулирование единого налога, доначисление НДФЛ и взыскание штрафов. Юрист Богдан Янкив в собственном блоге назвал несколько примеров назначения платежа, которые привлекают ненужное внимание контролирующих органов:
несоответствие товарного КВЭД с назначением «за услугу»;
автоматическое назначение «за товар/услугу», если КВЭД отсутствует на оба вида деятельности одновременно;
назначение не соответствует КВЭДу;
назначение «с НДС», если ФЛП не является плательщиком налога на добавленную стоимость;
не собственную фамилию в оплате (проблема для плательщика — это могут квалифицировать как предоставление дополнительного блага третьему лицу).
«Правильное назначение платежа — это всегда одна из двух вещей: либо четкое указание на товар/услугу, либо ссылку на документ, на основании которого производится оплата. В обоих случаях соответствие КВЭДам», — отметил Богдан Янкив.
Как избежать проблем с налоговой
Если клиент уже отправил платеж и неправильно указал назначение, у предпринимателя есть два варианта исправления ситуации. Первый — вернуть средства, заявив об ошибочной транзакции и попросить человека совершить новую финансовую операцию с корректной информацией.
Второй способ — получить от клиента объяснительное заявление. Отправитель должен предоставить документ со своим налоговым номером или паспортными данными, в котором объясняет, что случайно ошибся в назначенном платеже. На основании этого заявления можно откорректировать данные в выписке и избежать возможных проблем.
