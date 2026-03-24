Реклама

Украинский бизнес нередко сталкивается с финансовыми санкциями от ГНС из-за собственной опрометчивости. Одной из наиболее распространенных ошибок ФЛП остается некорректное оформление назначения платежа — именно на этот пункт налоговики обращают внимание, прежде всего, во время проверок и финансового мониторинга.

Сайт Новости.LIVE рассказывает, какие назначения платежей могут навлечь проблемы на физических лиц-предпринимателей в Украине.

Проблемные назначения платежей

Если не следить за информацией в оплате, можно случайно спровоцировать аннулирование единого налога, доначисление НДФЛ и взыскание штрафов. Юрист Богдан Янкив в собственном блоге назвал несколько примеров назначения платежа, которые привлекают ненужное внимание контролирующих органов:

Реклама

несоответствие товарного КВЭД с назначением «за услугу»;

автоматическое назначение «за товар/услугу», если КВЭД отсутствует на оба вида деятельности одновременно;

назначение не соответствует КВЭДу;

назначение «с НДС», если ФЛП не является плательщиком налога на добавленную стоимость;

не собственную фамилию в оплате (проблема для плательщика — это могут квалифицировать как предоставление дополнительного блага третьему лицу).

«Правильное назначение платежа — это всегда одна из двух вещей: либо четкое указание на товар/услугу, либо ссылку на документ, на основании которого производится оплата. В обоих случаях соответствие КВЭДам», — отметил Богдан Янкив.

Как избежать проблем с налоговой

Если клиент уже отправил платеж и неправильно указал назначение, у предпринимателя есть два варианта исправления ситуации. Первый — вернуть средства, заявив об ошибочной транзакции и попросить человека совершить новую финансовую операцию с корректной информацией.

Второй способ — получить от клиента объяснительное заявление. Отправитель должен предоставить документ со своим налоговым номером или паспортными данными, в котором объясняет, что случайно ошибся в назначенном платеже. На основании этого заявления можно откорректировать данные в выписке и избежать возможных проблем.

Напомним, Минцифры совместно с Министерством юстиции вернули в публичный доступ Единый государственный реестр (ЕГР). Теперь информация о бизнесе снова доступна на Портале открытых данных, но в специально отфильтрованном формате для безопасности.