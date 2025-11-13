«Один триллион гривен в тени»: Цивинский назвал детенизацию ключевой задачей БЭБ

Реклама

Об этом заявил директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский в интервью «Украинской правде».

«Есть разные оценки. Одна из них — это около триллиона гривен. И если мы говорим о том, что 2,8 триллиона – это доходная часть всего бюджета Украины, а один триллион находится в тени, а по некоторым расчетам больше одного триллиона, то это, де-факто, одна третья экономики находится в тени», — отметил Цивинский.

Ключевой вектор — системная детенизация

По словам главы Бюро экономической безопасности, главный вектор деятельности БЭБ — это системная детенизация, прежде всего в секторах, которые генерируют наибольшие потери для государства и искажают конкуренцию.

«Поэтому наш ключевой упор и вся наша деятельность, в принципе, все, что мы делаем, мы ставим перед собой ключевой вектор – это детенизация. И вся наша деятельность, и определение приоритетов, и работа, она как раз работает над детинизацией наиболее чувствительных сфер, которые на данный момент есть, и генерирующих наибольшее количество тень», — сказал он.

Цивинский подчеркнул, что задача БЭБ – не только выявлять нарушения, но и создавать условия для добровольной уплаты налогов и прозрачного ведения бизнеса.

«Нам важно не просто вернуть деньги, а сделать так, чтобы бизнес работал прозрачно. Каждый оператор, предоставляющий услуги, должен платить налоги в полном объеме», — добавил директор БЭБ.

Приоритет работы БЭБ – это организованные группы

Глава БЭБ особо подчеркнул, что основное внимание ведомства сосредоточено на борьбе с организованными группами, которые часто маскируются под легальный бизнес, но фактически работают в тени.

Игорный бизнес – одна из самых рискованных зон

Цивинский также обратил внимание на "игровой бизнес", который, по оценкам БЭБ, остается одной из самых рискованных зон теневой экономики.

«Что касается того, нужно ли зарегулировать эту сферу, там достаточно регуляции, но, мне кажется, это такая очень социальная, чувствительная история, где не только вопросы в налогах, а есть очень большие вопросы в судьбах тех людей, которые иногда теряют себя, попадая в этот замкнутый круг», — пояснил он.