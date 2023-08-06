Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать

Рассказываем пенсионеры какого возраста, при каких условиях, в каком размере могут оформить прибавку к выплатам.

Кто из пенсионеров может оформить надбавку

Согласно закону Украины №646-IX от 02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры достигшие 80 летнего возраста. Это должны быть одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, но не имеющие родственников, которые бы его осуществляли.

Какой размер надбавки

Эти категории пенсионеров могут оформить себе ежемесячную прибавку к выплатам в размере 40% от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 837 гривен.

Какие документы нужны для оформления надбавки

Для оформления помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:

заявление,

паспорт; идентификационный номер,

выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Напомним, что "возрастные" надбавки могут получить следующие категории пенсионеров:

в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен,

от 75 до 79 лет – 496 гривен,

от 80 лет – 570 гривен.

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