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Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать

Как получить пенсию без стажа – в правительстве объяснили/Фото: Pixabay

Рассказываем пенсионеры какого возраста, при каких условиях, в каком размере могут оформить прибавку к выплатам.

Кто из пенсионеров может оформить надбавку

Согласно закону Украины №646-IX от 02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры достигшие 80 летнего возраста. Это должны быть одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, но не имеющие родственников, которые бы его осуществляли.

Какой размер надбавки

Эти категории пенсионеров могут оформить себе ежемесячную прибавку к выплатам в размере 40% от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 837 гривен.

Какие документы нужны для оформления надбавки

Для оформления помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:

  • заявление,
  • паспорт; идентификационный номер,
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

Напомним, что "возрастные" надбавки могут получить следующие категории пенсионеров:

  • в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен,
  • от 75 до 79 лет – 496 гривен,
  • от 80 лет – 570 гривен.

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Дата публикации
Просмотры
1514
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