Одинокие пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты: кто именно и как это сделать

Рассказываем пенсионеры какого возраста, при каких условиях, в каком размере могут оформить прибавку к выплатам.
Кто из пенсионеров может оформить надбавку
Согласно закону Украины №646-IX от 02.06.2020 получить надбавку могут пенсионеры достигшие 80 летнего возраста. Это должны быть одинокие пенсионеры, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, но не имеющие родственников, которые бы его осуществляли.
Какой размер надбавки
Эти категории пенсионеров могут оформить себе ежемесячную прибавку к выплатам в размере 40% от прожиточного минимума. На сегодняшний день это 837 гривен.
Какие документы нужны для оформления надбавки
Для оформления помощи следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания со следующими документами:
- заявление,
- паспорт; идентификационный номер,
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером,
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.
Напомним, что "возрастные" надбавки могут получить следующие категории пенсионеров:
- в возрасте от 70 до 74 лет – 300 гривен,
- от 75 до 79 лет – 496 гривен,
- от 80 лет – 570 гривен.
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