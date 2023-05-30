Одна из крупнейших оборонных компаний мира BAE Systems откроет офис в Украине

Украина может стать мощным хабом по ремонту и производству различных видов продукции компании BAE Systems.

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с руководством компании BAE Systems, которая планирует открыть производство в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсудили локализацию производства в Украине. Договорились начать работу по открытию офиса BAE Systems в Украине, а впоследствии – и мощностей по ремонту и производству продукции компании", — отметил президент.

мс Глава государства заявил, что Украина может стать мощным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems.

"Мы готовы стать большим региональным хабом для ремонта и производства различных видов продукции компании BAE Systems и заинтересованы в более глобальных отношениях, чем те, что есть сейчас", – сообщил Владимир Зеленский.

Британская транснациональная BAE Systems является производителем бронированных боевых машин M2 и M3 Bradley, бронетранспортеров M113, самоходных гаубиц M109 Paladin и Archer, гаубиц M777, танков Challenger и многое другое. Также компания является основным партнером в программе по производству истребителей F-35 Lightning II.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых санкциях против России и предприятий, помогающих оккупационной армии в войне против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Европейская комиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд. евро.

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