Субсидии

Реклама

Субсидию могут отменить, а полученные средства — потребовать вернуть, если получатель не сообщает об изменениях, влияющих на назначение помощи. Такие требования предусмотрены законодательством.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Получатели обязаны информировать обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на право на субсидию или ее размер. Прежде всего речь идет об изменениях в доходах, имущественном состоянии и составе домохозяйства.

Реклама

Согласно постановлению Кабинета Министров, сообщить о таких изменениях нужно в течение 30 дней. В частности, это касается изменений в количестве зарегистрированных или фактических жителей, социального статуса членов семьи, состава семьи, а также условий предоставления коммунальных услуг, поставщиков или управляющего дома.

Право на субсидию могут пересмотреть также в случае изменений в имущественном состоянии или расходах. В частности, если в семье появляется автомобиль в возрасте до пяти лет или более чем одно транспортное средство в возрасте до 15 лет, осуществляется покупка на сумму более 50 тысяч гривен (или от 100 тысяч — для новых обращений), или если кто-то из членов домохозяйства находился за границей более 60 дней суммарно.

Субсидию могут отменить и в случае, если в собственности есть более одного жилья или трудоспособное лицо, которое ранее пользовалось льготой по норме площади, устроилось на работу.

Отдельно учитываются доходы. Помощь могут пересмотреть или прекратить, если кто-то из членов домохозяйства получил единовременный доход, превышающий 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Реклама

В то же время эти требования не применяются к целевой благотворительной помощи (в частности на лечение или образование), страховым выплатам, наследству в виде недвижимости, а также грантам и стипендиям.

Если получатель не сообщит о таких изменениях, он рискует не только потерять субсидию, но и будет обязан вернуть уже выплаченные средства государству.

