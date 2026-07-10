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В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали точный перечень причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии в 2026 году.

Об этом говорится в заявлении ПФУ.

В каких случаях вам могут отказать в назначении субсидии

1. Жилищная субсидия может не быть назначена, если кто-либо изжильцов данного жилья или их ближайших родственников понес значительные денежные расходы.

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В частности, речь идет о крупных покупках или финансовых операциях на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, совершенных в течение последнего года. Ограничения распространяются на следующие случаи:

покупка земельного участка, квартиры (дома) или другого недвижимого имущества;

приобретение автомобиля или другого транспортного средства;

покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов или других дорогостоящих товаров;

одноразовая оплата работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в пределах социальных норм);

осуществление платежа, по которому предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы), кроме объектов наследования и дарения;

взносов в уставный капитал общества, предприятия, организации;

предоставление финансовой помощи или ссуд;

покупки безналичной или наличной валюты или банковских металлов.

2. ПФУ может отказать в назначении субсидии, если гражданин владеет более чем одним жилым объектом (квартирой или домом), за исключением жилых помещений в общежитиях и жилья, которое:

находится в совместной собственности;

получено по наследству и не сдается в аренду;

расположено в сельской местности, поселках городского типа на временно оккупированной территории и в населенных пунктах на линии соприкосновения;

признано непригодным для проживания;

было предоставлено ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.

3. Субсидия не будет назначена тем гражданам, у которых имеются значительные сбережения. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч гривен на банковских депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа.

4. Также на субсидию не могут претендовать те, кто владеет новым автомобилем, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, или несколькими автомобилями.

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В то же время в законодательстве предусмотрен ряд исключительных случаев. Ограничения не будут действовать в отношении бюджетных мотоциклов и автомобилей, выданных органами социальной защиты, а также транспортных средств, принадлежащих родителям-воспитателям детских домов семейного типа.

5. Гражданин не имеет официального дохода или же не уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ) в полном объеме. В частности, если человек трудоспособного возраста:

не получала доходов, учитываемых при назначении жилищной субсидии;

имела среднемесячный доход, меньший минимальной заработной платы;

не уплачивала ЕСВ в течение как минимум трех месяцев в расчетном периоде.

6. Имеет задолженность по выплате алиментов сроком более трех месяцев, о чем имеются сведения в Едином реестре должников. Для некоторых категорий украинцев законодательство предусматривает исключения. Это касается, в частности, людей, пропавших без вести или признанных безвестно отсутствующими, лиц с официально подтвержденной алкогольной или наркотической зависимостью, а также тех, кто находится под стражей или под домашним арестом.

Пенсия в Украине в 2026 году — последние новости

8 июня правительство представило парламенту концепцию пенсионной реформы с балльной системой и до конца месяца должен доработать законопроект, однако главный вопрос — хватит ли средств в стране, находящейся в состоянии войны, на радикальное повышение выплат.

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Эксперт Андрей Забловский рассказал о новой пенсионной реформе и отметил, что её ключевой целью является замена запутанной и несправедливой модели начислений на новую балльную систему. Она предусматривает фиксированную базовую выплату на уровне прожиточного минимума и индивидуальную надбавку, зависящую от стажа и уплаченных взносов, с автоматической ежегодной индексацией для всех пенсионеров.

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