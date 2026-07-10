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Одна ошибка — и вы лишитесь субсидии: в ПФУ напомнили о правилах предоставления льгот в 2026 году
Государство может отказать в предоставлении субсидии на коммунальные услуги из-за незадекларированного дохода, покупки валюты или наличия нового автомобиля.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали точный перечень причин, по которым гражданам могут отказать в предоставлении жилищной субсидии в 2026 году.
Об этом говорится в заявлении ПФУ.
В каких случаях вам могут отказать в назначении субсидии
1. Жилищная субсидия может не быть назначена, если кто-либо изжильцов данного жилья или их ближайших родственников понес значительные денежные расходы.
В частности, речь идет о крупных покупках или финансовых операциях на сумму, превышающую 100 тысяч гривен, совершенных в течение последнего года. Ограничения распространяются на следующие случаи:
покупка земельного участка, квартиры (дома) или другого недвижимого имущества;
приобретение автомобиля или другого транспортного средства;
покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, виртуальных активов, строительных материалов или других дорогостоящих товаров;
одноразовая оплата работ или услуг (кроме медицинских, образовательных и коммунальных в пределах социальных норм);
осуществление платежа, по которому предусмотрено приобретение имущественных прав на недвижимое имущество и/или транспортные средства (механизмы), кроме объектов наследования и дарения;
взносов в уставный капитал общества, предприятия, организации;
предоставление финансовой помощи или ссуд;
покупки безналичной или наличной валюты или банковских металлов.
2. ПФУ может отказать в назначении субсидии, если гражданин владеет более чем одним жилым объектом (квартирой или домом), за исключением жилых помещений в общежитиях и жилья, которое:
находится в совместной собственности;
получено по наследству и не сдается в аренду;
расположено в сельской местности, поселках городского типа на временно оккупированной территории и в населенных пунктах на линии соприкосновения;
признано непригодным для проживания;
было предоставлено ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительской опеки, лицом из их числа за счет государственного или местного бюджета.
3. Субсидия не будет назначена тем гражданам, у которых имеются значительные сбережения. Речь идет о сумме свыше 100 тысяч гривен на банковских депозитах или в облигациях внутреннего государственного займа.
4. Также на субсидию не могут претендовать те, кто владеет новым автомобилем, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет, или несколькими автомобилями.
В то же время в законодательстве предусмотрен ряд исключительных случаев. Ограничения не будут действовать в отношении бюджетных мотоциклов и автомобилей, выданных органами социальной защиты, а также транспортных средств, принадлежащих родителям-воспитателям детских домов семейного типа.
5. Гражданин не имеет официального дохода или же не уплачивал единый социальный взнос (ЕСВ) в полном объеме. В частности, если человек трудоспособного возраста:
не получала доходов, учитываемых при назначении жилищной субсидии;
имела среднемесячный доход, меньший минимальной заработной платы;
не уплачивала ЕСВ в течение как минимум трех месяцев в расчетном периоде.
6. Имеет задолженность по выплате алиментов сроком более трех месяцев, о чем имеются сведения в Едином реестре должников. Для некоторых категорий украинцев законодательство предусматривает исключения. Это касается, в частности, людей, пропавших без вести или признанных безвестно отсутствующими, лиц с официально подтвержденной алкогольной или наркотической зависимостью, а также тех, кто находится под стражей или под домашним арестом.
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