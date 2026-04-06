Одна справка увеличит пенсию более чем на 1000 гривен: что нужно сделать

Пенсионеры могут получить доплаты

Пенсионеры старше 80 лет могут получить дополнительную доплату к пенсии в размере 1038 гривен.

Об этом сообщил ПФУ.

Право на повышение имеют пенсионеры, одновременно соответствующие нескольким условиям:

Прежде всего, это люди, проживающие сами и не имеющие трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

В то же время не имеет значения, где находятся такие родственники: в Украине или за рубежом.

Еще одно обязательное условие — это подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе. Именно здесь ключевую роль играет вывод врачебно-консультативной комиссии, подтверждающий, что человек из-за состояния здоровья не может самостоятельно обслуживать себя и нуждается в помощи.

Как получить медицинское заключение для доплаты по уходу

Чтобы получить необходимый вывод, сначала следует обратиться к семейному врачу. Он оценивает состояние пациента и при необходимости выдает направление на прохождение комиссии. Как правило, положительное решение принимается в отношении людей с существенными ограничениями подвижности, хроническими заболеваниями или инвалидностью.

Пенсия в Украине 2026 — последние новости

В апреле 2026 года в Украине проведут перерасчет выплат для работающих пенсионеров. По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), под эту категорию подпадает примерно 650 тысяч человек — это каждый четвертый работающий пенсионер. Вышедшим на пенсию позже следующий автоматический пересчет придется ждать до апреля 2027 года.

Для всех других категорий пенсионеров в апреле существенных изменений не предусмотрено, кроме тех, кто достиг определенного «юбилейного» возраста.

Кроме того, в 2026 году граждане должны уведомлять Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в случае изменения персональных данных. Если это требование не соблюдать, могут возникнуть задержки в выплатах, техническая блокировка начисления средств, а иногда и требование вернуть переплату.

В случае разногласий в информации в реестрах система потребует предоставить подтверждение. Электронные пенсионные дела и документооборот ПФУ зависят от актуальности данных.