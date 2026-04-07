Одно из требований МВФ: Рада продлила на три года после войны важный налог

Военный сбор будет продолжен еще на три года после отмены военного положения / © ТСН.ua

Верховная Рада поддержала законопроект о продлении действия действующего военного сбора после отмены военного положения.

Об этом передает Министерство финансов.

За соответствующий законопроект №15110 проголосовали 257 депутатов.

Действие закона о военном сборе продлено на три года, следующие за годом, в котором будет прекращено военное положение.

Напомним, в настоящее время военный сбор установлен на уровне:

5% — для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором))

10% от минимальной зарплаты — для ФЛП 1, 2 и 4 групп

1% от дохода — для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

В пояснительной записке отмечается, что военный сбор оставляют еще на три года, чтобы у государства было деньги не только на армию, но и на послевоенное восстановление страны. Средства будут направляться в специальный фонд госбюджета на нужды ВСУ.

Заметим, что этот закон является частью обязательств Украины перед МВФ для получения новой части средств. Совет исполнительных директоров МВФ уже одобрил новую программу финансирования для Украины в размере 8,1 миллиарда долларов на 2026-2029 годы.

