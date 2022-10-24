Одного из чиновников Счетной палаты подозревают в незаконном получении компенсации за жилье – НАБУ

НАБУ и САП сообщили народному депутату о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье.

В понедельник, 24 октября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении бывшему народному депутату, занимающему руководящий пост в Счетной палате, в незаконном получении компенсации за жилье.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Как пишет издание LIGA.net, речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

НАБУ и САП сообщили народному депутату VIII созыва о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс. грн компенсации за жилье.

"Следствие установило, что народный избранник, занимающий в настоящее время одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. Однако, как установило следствие, к моменту подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев 117,65 тыс. грн. из бюджета ВР", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко.

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