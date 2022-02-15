Официально: США предложили Украине суверенные кредитные гарантии до $1 млрд

Соответствующее предложение направлено на то, чтобы помочь Украине защитить ее экономику в условиях дестабилизирующего поведения РФ.

Правительство США предложило Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов, чтобы помочь укрепить ее экономику на фоне дестабилизирующего поведения России.

Об этом говорится в заявлении американского государственного секретаря Энтони Блинкена, обнародованном 14 февраля на сайте Госдепа.

Отмечается, что займ поможет поддержать украинскую "программу экономических реформ и постоянное сотрудничество с Международным валютным фондом", а также будет способствовать "экономической стабильности, росту и процветанию" украинского народа.

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По словам Блинкена, соответствующая инициатива основывается на поддержке, которую Вашингтон и его союзники и партнеры, в частности члены "Большой семерки" и международные финансовые институты, предоставили Украине, чтобы помочь защитить ее экономику в условиях российского давления.

Госсек напомнил, что в период с 2014 по 2016 год Вашингтон выдал Киеву три отдельных гарантии суверенных кредитов на сумму миллиард долларов. Он добавил, что США будут искать "дополнительные способы поддержки Украины и ее народа".

"Экспортно-импортный банк США намерен выделить до трех миллиардов долларов для содействия закупке американских товаров и услуг для проектов в Украине, тогда как Международная финансовая корпорация развития США имеет текущий инвестиционный портфель в Украине в размере около 800 миллионов долларов в более десятка проектов", – резюмировал Блинкен.

Как сообщалось, благодаря экономической помощи от США у Украины будет шанс привлечь средства под меньший процент.

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