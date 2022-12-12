В ноябре-декабре 2022 года на предприятие и одного из его владельцев совершен ряд информационных атак с целью дискредитировать нашу деловую репутацию и нанести вред нашей деятельности.

Для этого были задействованы как публичные футбольные функционеры разного уровня Украины, так и анонимные каналы распространения информации, в частности из-за границы.

В связи с этим со всей ответственностью заявляем, что наша компания работает исключительно в рамках правового поля Украины, соблюдая все нормы законов и других регуляторных актов, в частности, по уплате налогов.

В 2018 году наша компания заплатила 2,892 млрд. грн. налогов, в 2019 году – 3,299 млрд., в 2020 году – 7,209 млрд. грн., в 2021 году – 4,099 млрд, а в 2022 году – 4,709 млрд. На предприятии стабильно работает и получает зарплату более полутора тысяч работников.

С первых дней российской военной агрессии по отношению к Украине предприятие активно оказывает помощь вынужденным переселенцам, прибывшим в Западную Украину, обеспечивая их, в частности, продуктами питания и предметами личной гигиены. Особое внимание уделяем поддержке Вооруженных Сил Украины, оказывая нашим защитникам материальную и техническую помощь - ее не останавливали ни на день. За это были неоднократно отмечены рядом наград командованием ВСУ.

В нынешних условиях беспрецедентной кампании по дискредитации ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и одного из его владельцев мы вынуждены обратиться в суд с многомиллионными исками по поводу инициаторов и исполнителей лживых и ничтожных инсинуаций. Юристы в рамках судебного процесса опровергнут и отвергнут все лживые клеветы в адрес предприятия и одного из собственников. Как, например, по получению в использовании производственных мощностей других фабрик, закрытых правоохранительными органами.

Уверены, что всем противоправным действиям будет дана справедливая правовая оценка, а все злоумышленники понесут справедливое наказание.

Все миллионы гривен, полученные по результатам судебных заседаний, будут сразу направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины для скорейшей победы нашего государства над Россией.

Призываем СМИ воздержаться от распространения ложной информации о деятельности ООО "Марвел Интернешнл Тобакко групп" и его акционеров. Ничтожность всех инсинуаций докажет суд. В свою очередь предприятие готово ответить на все журналистские запросы о своей деятельности.

Пресс-служба