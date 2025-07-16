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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Офис президента эффективно работает над снижением цен на лекарства, реформой фармацевтического рынка – депутат

Благодаря эффективной координации процесса со стороны Офиса президента, в частности заместитель руководителя Ирины Верещук, удалось достичь ощутимого прогресса в реализации решения Совета национальной безопасности и обороны по реформированию фармацевтического рынка и снижению цен на лекарства для граждан.

Офис президента эффективно работает над снижением цен на лекарства, реформой фармацевтического рынка – депутат

© Офис генерального прокурора

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Заславский.

«Профессиональная модерация процесса со стороны Ирины Верещук играет ключевую роль. Она не просто координатор, а настоящий арбитр, сумевший объединить вокруг одного стола все стороны — профильные министерства, представителей рынка, общественность и экспертную среду», — подчеркнул депутат.

По словам Заславского, под руководством Верещука организована системная межведомственная работа, включая проведение регулярных штабов, на которых происходит мониторинг выполнения решений СНБО и инициатив президента.

"Благодаря этой скоординированной работе уже наработан ряд проектов нормативных актов, которые должны обеспечить снижение цен на лекарства и сделать их более доступными для украинцев", - добавил парламентарий.

Он также подчеркнул, что нынешний подход к реформированию фармацевтической сферы базируется на комплексности, открытости и постоянной обратной связи со всеми участниками рынка. Все это обеспечивает заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Дата публикации
Количество просмотров
89
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