Кабмин / © Associated Press

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Заработная плата руководителей украинского правительства по итогам мая 2026 колебалась от 109 000 до 128 000 гривен.

Соответствующая информация появилась на правительственном портале.

Наиболее высокооплачиваемым представителем Кабинета министров был первый вице-премьер-министр — министр энергетики страны Денис Шмыгаль — 128 933,35 гривны.

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Премьер-министр Юлия Свириденко за май получила 109 097 гривен «на руки», в то же время начисленная сумма к удержанию налогов составила 141 685 гривен.

Аналогичный уровень выплат зафиксирован у ряда вице-премьер-министров: вице-премьер по восстановлению Алексей Кулеба, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка и вице-премьер по гуманитарной политике Татьяна Бережная получили по 109 097 гривен после всех обязательных удержаний (541).

Также отмечено, что государственный секретарь Кабинета министров Константин Марьевич получил 101 249 гривен. В данную сумму были включены надбавки за выслугу лет, а также доплаты за работу с секретной информацией.

Заместители государственных секретарей в мае получили от 66 454 до 94 880 гривен, в то же время итоговые суммы зависели от надбавок и отпускных начислений.

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Для сравнения, средняя зарплата в Украине в начале 2026 года составила 28 885 грн, то есть руководители правительства получают в 3,5–4,5 раза больше среднего показателя.

Зарплаты в Украине — последние новости

Украинцам могут существенно повысить социальные стандарты: прожиточный минимум предлагают увеличить более чем в три раза. Инициатива предусматривает также рост пенсий и минимальную зарплату.

НБУ прогнозирует, что зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.

«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

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