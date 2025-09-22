Официальный прожиточный минимум в Украине занижен втрое — экономист

Деньги / © iStock

Реклама

В Украине фактический прожиточный минимум в среднем составляет около 9 тысяч гривен, что в три раза превышает показатель, заложенный в государственный бюджет.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, прожиточный минимум — это рассчитанное количество средств, позволяющее человеку восстанавливать свои физиологические и социальные нужды в течение месяца. Его определяют по специальной методике, включающей три корзины: продовольственный, непродовольственных товаров и услуг.

Реклама

"В 2000 году был сформирован этот перечень. Его пробовали несколько модернизировать в 2015 году, но, по сути, он остался без изменений. Каждый месяц Министерство социальной политики подкладывает в эту методику, в эти корзины фактические цены товаров и услуг, которые есть на рынке, и определяется таким образом фактический прожиточный минимум", - пояснил Пенд.

Экономист подчеркнул, что в настоящее время в госбюджете прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет немногим более 3 тысяч гривен, а для нетрудоспособных - 2361 грн. В то же время, реальный уровень достигает 9 тысяч гривен и выше (с учетом налогов).

"Фактический прожиточный минимум в три раза выше, чем тот, что заложен в бюджет", - подчеркнул эксперт.

В то же время он сомневается, что правительство примет решение о существенном повышении в ближайшее время:

Реклама

"Я не думаю, что это решение будет принято до конца текущего года, и в 2026 году мы увидим какие-то принципиальные изменения. Проблема состоит в том, что наш социальный пакет финансируется за счет макрофинансовой помощи. А любое повышение – даже в пределах нынешних 3 тысяч гривен – означает дополнительные миллиарды долларов, которые нужно просить у международных партнеров".

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине прожиточный минимум для трудоспособного лица вырастет примерно на 10% и составит 3328 грн.