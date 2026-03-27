ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
144
Время на прочтение
2 мин

Оформление пенсии онлайн: какие документы нужны, пошаговая инструкция

Чтобы оформить пенсию онлайн, нужно активировать "Дія.Підпис" и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
пенсия онлайн.

Украинцы могут оформить пенсию онлайн. Подать заявление на назначение выплат можно дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ и иметь соответствующий перечень документов — скан-копии:

  • паспорт гражданина Украины;

  • идентификационный код;

  • трудовая книжка или другие документы о страховом стаже;

  • документы об образовании;

  • военный билет;

  • свидетельство о браке для женщин (если была смена фамилии) и свидетельства о рождении детей;

  • справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000;

  • реквизиты банковского счета;

  • другие документы.

Важно: все документы должны быть в формате PDF или JPG и не более 1 МБ. Документы с нескольких страниц следует прикрепить одним файлом.

Пошаговая инструкция:

  1. Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис».

  2. В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии».

  3. Выберите вид пенсии и ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения обращения.

  4. Закрепите скан-копии необходимых документов.

  5. Согласите на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку). После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии.

  6. Для завершения всех операций заявление подписать с помощью КЭП или «Дія.Підпис» и отправить в ПФУ нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».

По результатам обработки заявления Вы получите информацию о состоянии его обработки и соответствующем решении.

Напомним, мы писали о том, как перевести онлайн пенсию с почты на карту. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг. Результаты рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения».

Дата публикации
Количество просмотров
144
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie