Оформление пенсии онлайн: какие документы нужны, пошаговая инструкция
Чтобы оформить пенсию онлайн, нужно активировать "Дія.Підпис" и заранее подготовить скан-копии необходимых документов.
Украинцы могут оформить пенсию онлайн. Подать заявление на назначение выплат можно дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.
Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.
Подать заявление можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ и иметь соответствующий перечень документов — скан-копии:
паспорт гражданина Украины;
идентификационный код;
трудовая книжка или другие документы о страховом стаже;
документы об образовании;
военный билет;
свидетельство о браке для женщин (если была смена фамилии) и свидетельства о рождении детей;
справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000;
реквизиты банковского счета;
другие документы.
Важно: все документы должны быть в формате PDF или JPG и не более 1 МБ. Документы с нескольких страниц следует прикрепить одним файлом.
Пошаговая инструкция:
Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис».
В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии».
Выберите вид пенсии и ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения обращения.
Закрепите скан-копии необходимых документов.
Согласите на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку). После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии.
Для завершения всех операций заявление подписать с помощью КЭП или «Дія.Підпис» и отправить в ПФУ нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».
По результатам обработки заявления Вы получите информацию о состоянии его обработки и соответствующем решении.
Напомним, мы писали о том, как перевести онлайн пенсию с почты на карту. Сделать это можно через веб-портал электронных услуг. Результаты рассмотрения заявления можно проверить в личном кабинете в разделе «Мои обращения».