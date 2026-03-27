Оформление пенсии онлайн: какие документы нужны, пошаговая инструкция

Украинцы могут оформить пенсию онлайн. Подать заявление на назначение выплат можно дистанционно, с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Подать заявление можно с помощью веб-портала электронных услуг ПФУ и иметь соответствующий перечень документов — скан-копии:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка или другие документы о страховом стаже;

документы об образовании;

военный билет;

свидетельство о браке для женщин (если была смена фамилии) и свидетельства о рождении детей;

справка о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000;

реквизиты банковского счета;

другие документы.

Важно: все документы должны быть в формате PDF или JPG и не более 1 МБ. Документы с нескольких страниц следует прикрепить одним файлом.

Пошаговая инструкция:

Зайдите в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или «Дія.Підпис». В разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление о назначении пенсии». Выберите вид пенсии и ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения обращения. Закрепите скан-копии необходимых документов. Согласите на передачу и обработку своих персональных данных (поставьте отметку). После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. Для завершения всех операций заявление подписать с помощью КЭП или «Дія.Підпис» и отправить в ПФУ нажатием кнопки «Подписать и отправить в ПФУ».

По результатам обработки заявления Вы получите информацию о состоянии его обработки и соответствующем решении.

