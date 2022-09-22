Ограничение цен на нефть и запрет на экспорт технологий: Reuters узнал о новых санкциях ЕС против РФ

Европейский союз готовит новые санкции против России из-за так называемых "референдумов" в Украине.

Санкции будут касаться ограничения цен на нефть и более жесткого контроля экспорта современных технологий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в Европейском союзе.

Министры иностранных дел ЕС собрались на специальную встречу на полях переговоров ООН в Нью-Йорке. Они договорились подготовить новые санкции против России, которые будут состоять из экономических и индивидуальных мер.

Урсула фон дер Ляен заявила, что ограничения против РФ будут включать "дополнительный экспортный контроль гражданских технологий".

Три дипломата ЕС в Брюсселе заявили, что новые санкции будут сосредоточены на ограничении цен на нефть, которое будет соответствовать ограничению, согласованному с государствами G7.

Ограничение цен на российскую нефть должно заработать с декабря вместе с эмбарго ЕС на российский уголь, тогда как более строгие ограничения на экспорт высокотехнологичной продукции призваны ограничить военные возможности России.

Также рассматривались дальнейшие ограничения экспорта предметов роскоши из России и в Россию. Польша и страны Балтии стремились запретить импорт российских алмазов и конфисковать российские активы, замороженные в Европе.

ЕС планирует собраться 6-7 октября, чтобы согласовать новый пакет санкций против РФ.

Напомним, друг Путина Орбан предложил отменить все санкции против России.

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