Ограничение экспорта лома из Украины требуется для обеспечения фронта всем необходимым – глава «Укрметаллургпрома»

Об этом в интервью аналитическому порталу GMK Center сообщил президент металлургической ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

«Горно-металлургический комплекс является одной из немногих отраслей, которая продолжает работать, приносит валютную выручку и обеспечивает налоговые поступления. Важно, чтобы она сохранила свою работоспособность. Отрасль является основным поставщиком специальных сталей оборонной промышленности и стальных конструкций для фортификаций. Здесь возникает вопрос не только относительно экономической, но и физической безопасности страны, а также обеспечения фронта всем необходимым», - сказал он.

По его словам, экспорт металлолома из Украины вырос с 50 тыс. т в 2022 году до 450 тыс. т в 2025 году. «Заготовка металлолома в стране уменьшилась в несколько раз. Это привело к возникновению дефицита утиля в Украине, который мы оцениваем ориентировочно в 200 тыс. т в 2025 году. На украинские предприятия было поставлено меньше металлолома, чем нужно. Это отрицательно повлияло как на электрометаллургические предприятия, использующие исключительно металлолом, так и на предприятия, работающие на железной руде. Во всех способах производства стали (мартеновском, конвертерном и электродуговом) обязательно применяется лом», - подчеркнул Александр Каленков.

Глава «Укрметаллургпрома» также сообщил, что в 2025 году металлургические предприятия произвели стали меньше, чем могли бы. «Украина недополучила ориентировочно $700 млн. валютной выручки и миллиарды гривен налоговых поступлений. Убытки для государства от роста экспорта металлолома очевидны», - сообщил он.

При этом специалист отметил, что ассоциация была удивлена как самим фактом возмущения польских металлургов по решению украинского правительства, так и приведенными аргументами.

«Рынок лома Польши составляет почти 7 млн т. В 2024 году из Украины в Польшу было поставлено 350 тыс. т лома – это менее 5% польского рынка. В 2024 году из Польши было экспортировано около 3 млн т металлолома. Практически весь объем украинского металлолома транзитом проходил через Польшу, чтобы не платить экспортную пошлину в Украине, и в Польше он не оставался. Это легко отследить: часть металлолома идет непосредственно из Украины в порт Гданьска, где «перетасовывается». Украинские заготовители металлолома создали в Польше предприятия и просто реэкспортируют украинский металлолом в третьи страны, в частности в Турцию», - констатировал Александр Каленков.

Он также сообщил, что Украина проводила предварительные консультации с Еврокомиссией по временному ограничению экспорта металлолома. «Консультации велись открыто, все были информированы, на уровне Брюсселя и Еврокомиссии мы находили понимание в этом вопросе», – сказал президент «Укрметаллургпрома».