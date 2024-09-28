Ограничение карточных переводов в Украине с 1 октября: какой теперь лимит

Нацбанк утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц – p2p-платежи, однако есть исключения.

Национальный банк Украины устанавливает лимит на переводы физических лиц "с карты на карту" (также известные как P2P, C2С).

В ведомстве объяснили, что теперь изменится для украинцев.

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины временно на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц для переводов физических лиц "с карты на карту".

Как объяснили в Нацбанке, ограничения будут касаться только исходящих переводов на счета других физических лиц, а также всех счетов клиента в одном банке.

В то же время лимит не будет применяться:

к счетам волонтеров, отвечающих критериям, определенным соответствующим постановлением

к лицам, ежемесячные доходы которых из подтвержденных источников превышают сумму установленного ограничения

при переводе средств между собственными счетами клиента, открытыми в одном банке

к переводам юридических лиц

операции по реквизитам IBAN

По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность.

Кроме того, для операции по реквизитам IBAN тоже не будут устанавливаться какие-либо лимиты. В НБУ отмечают, что 98% украинцев даже не почувствуют никаких ограничений, потому что их переводы не превышают 150 тысяч гривен.

Напомним, Национальный банк Украины планирует ввести лимит в 100 тыс. грн в месяц для исходных P2P-переводов (с карты на карту). Однако ограничения не будут касаться волонтеров, а также физлиц, чьи официальные доходы выше 100 тысяч грн.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту или P2P-платежи (person-to-person) — это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно проводятся через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро передавать и получать средства.

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