Ограничение на перевод с карты на карту: нанесет ли НБУ удар по волонтерам

Банки не будут ограничивать волонтеров лимитом 100 000 грн для исходящих платежей с карты на карту.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит в 100 тыс грн в месяц для выходных p2p-переводов (с карты на карту). Однако ограничения не будут касаться волонтеров, а также физлиц, чьи официальные доходы выше 100 тысяч грн.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

Согласно с проектом постановления НБУ, банки смогут делать исключения для волонтеров, если те предоставят документы, подтверждающие их деятельность.

"Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходных переводов с одной карты", — отметил Олейник.

Для того чтобы волонтер не подпадал под общее правило, ему нужно соответствовать хотя бы двум из пяти определенных критериев.

К критериям для волонтеров относятся:

Регистрация физлица как волонтера

Осуществление волонтерского собрания является типичной деятельностью по счетам

Имеет письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве

Предоставлена информация о суммах, сроках, целях сбора и использовании средств

Подтверждена волонтерская деятельность через открытые источники (социальные сети, Интернет)

Напомним, Национальный банк Украины планирует до конца недели завершить разработку решения по ограничению P2P-переводов для физических лиц, чтобы бороться со схемами "дропов". Проблема "дропов" несет риск не только для государственного бюджета, но и для самих граждан, которые, передавая свои данные и банковские счета третьим лицам, берут на себя ответственность за все проводимые через эти счета операции.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту или P2P-платежи (person-to-person) — это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно проводятся через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро передавать и получать средства.

Кто такие "дропы"

"Дропы" — это лица, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам. Эти платежные средства используются как транзитные для перевода денежных средств между другими счетами, что помогает преступникам запутать следы и усложнить работу правоохранительных органов при расследовании преступлений.

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