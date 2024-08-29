Ограничение переводов НБУ с карты на карту: как законно их обойти

Нацбанк утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц – p2p-платежи, однако есть исключения.

Нацбанк утвердил ограничения на денежные переводы между карточками физлиц – p2p-платежи, однако есть исключения и законные способы обойти ограничения.

Об этом пишет издание "Минфин".

Национальный банк предусмотрел несколько важных исключений, когда украинец сможет делать переводы физлицам на сумму более 150 тысяч грн в месяц:

Если переводы проходят по номерам счетов — с IBAN одного человека на IBAN другого (если не используется 16-значный номер карты). Лимита нет, можно оплачивать любую сумму. Но важно помнить разницу между номером счета (IBAN) и номером карты (16 цифр на пластике): если деньги будут ходить между номером счета и номером карты (код операции A2C), то трансакции будут включаться в лимитированных 150 тысяч грн

Когда человек перечисляет деньги сам себе — совершает перебрасывание между собственными счетами. Но это работает только в рамках одного банка, когда банк видит, на кого оформлена карта

Когда владелец счета официально зарегистрирован в качестве волонтера, он может проводить перечисления без ограничений. А что еще важнее: если благотворитель будет перечислять донат на счет официально зарегистрированного волонтера, то подаренная сумма не будет учитываться в заявленных 150 тысяч грн

Если человек сможет официально подтвердить банку размер месячного дохода выше 150 тысяч гривен, то сможет проводить p2p-платежи уже не на 150 тысяч гривен/месяц, а на сумму этого дохода

Как законно обходить p2p-ограничение

Людям, которые часто и много переводят средства с карточных счетов и не хотят вычислять отправляемые суммы и отвечать на вопросы банкиров, в контексте нововведения Нацбанка дают несколько ключевых советов.

Первое – открыть больше счетов в разных банках. Именно в разных, поскольку все платежи в одном банке будут отслеживаться и суммироваться. В Украине на данный момент 62 банка и согласно действующему законодательству человеку не запрещено открыть счет в каждом из них. Обычно людям удается обходиться 3-5 счетами на разные нужды, максимум — 10.

Осуществляя финмониторинг в каждом банке при подписании договора, можно предъявлять ту же справку о зарплате или налоговой декларации ФЛП, например, на 200 тысяч грн, если человек зарабатывает и хочет делать много переводов.

Второе – перейти на перечисление по номерам счетов – за IBAN. Эти 29 букв/цифр указаны для каждого карточного счета, их легко найти в стандартном мобильном приложении. К примеру, в "ПриватБанке" после загрузки "Приват-24" в смартфоне для этого достаточно трех кликов.

Напомним, Национальный банк Украины планирует ввести лимит в 100 тысяч грн в месяц для исходных P2P-переводов (с карты на карту). Однако ограничения не будут касаться волонтеров, а также физлиц, чьи официальные доходы выше 100 тысяч грн.

Что такое P2P-переводы

Переводы с карты на карту или P2P-платежи (person-to-person) — это финансовые операции, при которых деньги переводятся с банковской карты одного человека на карту другого. Такие переводы обычно проводятся через мобильные приложения банков или специализированные сервисы, что позволяет быстро передавать и получать средства.

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