Ограничение в 150 000 грн для переводов "с карты на карту": в НБУ сделали новое заявление

Переводы физлиц с карты на карту / © pixabay.com

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Национальный банк Украины принял решение не продлевать регуляторное ограничение в размере 150 тыс. грн в месяц для переводов физических лиц «с карты на карту».

Об этом сообщили в НБУ.

Там отметили, что в 2024 году был зафиксирован аномальный всплеск объема переводов между счетами физлиц, который снизился в результате введения регуляторных ограничений, коммуникации НБУ, обратившей внимание рынка на проблему дропов, и внедрения Меморандума.

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«Краткосрочная тенденция к стремительному росту количества открытых платежных карт, которая фиксировалась в сентябре-октябре прошлого года, также прекратилась», — говорится в сообщении.

В течение действия регуляторных ограничений принят и введен закон Украины №3994-IX по усовершенствованию функций НБУ по регулированию финансовых рынков, увеличивающий штрафы для нарушителей платежного законодательства.

Был также разработан и подписан Меморандум о прозрачности функционирования рынка платежных услуг, к которому присоединилось большинство обслуживающих розничных клиентов банков.

Более того, финучреждения совершенствуют системы мониторинга платежных операций в соответствии с требованиями НБУ, а правоохранительные органы активно выявляют преступные схемы — в частности, Бюро экономической безопасности недавно разоблачило сеть из более четырех тысяч человек-дропов.

Нацбанк также наработал концепцию реестра лиц, нуждающихся в усиленном контроле платежных операций, которую планирует направить комитету Верховной Рады для рассмотрения в апреле.

В Национальном банке добавили, что и дальше будут мониторить ситуацию и будут работать над другими инициативами, которые усилит эффективность борьбы с преступными схемами с участием дроп, а также при необходимости будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом.

Напомним, лимиты на переводы начали действовать с 1 октября 2024 года. В то же время, некоторые банки оставляют лимит 50 тыс. грн для физлиц несмотря на отмену ограничений НБУ.

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