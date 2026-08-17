- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 2 мин
Огурцы резко подорожали в конце лета: что происходит с ценами
После короткого августовского удешевления цены на огурцы снова начали расти.
На киевских рынках стремительно подорожали огурцы. За последние две недели стоимость популярного сорта «Украина Колючка» выросла в три раза. Еще в конце июля огурцы можно было купить по 20 грн за килограмм, а теперь они стоят гораздо дороже.
Об этом пишет Agronews.
В Украине растет цена на огурцы: какая причина
В начале августа огурцы подешевели местами до 10 гривен за килограмм, но такие цены держались недолго. Уже с 7 августа огурцы стремительно дорожают.
7 августа они стоили 12 гривен за килограмм, к середине августа огурцы подорожали до 30 грн/кг.
Сейчас найти огурцы хорошего качества можно в диапазоне 20–40 грн/кг. Всё зависит от продавца. Базовой является цена 30 грн/кг.
Специалисты отмечают, что такая динамика роста цены на огурцы типична для конца лета. Предложение овощей из открытого грунта постепенно иссякает, и рынок переходит на более дорогую тепличную продукцию.
Цены на помидоры в Украине
Напомним, на украинских рынках стремительно дешевеют помидоры из-за улучшения погоды в большинстве областей. Это дало возможность фермерам массово вывести технику на поля и активизировать сбор овощей с открытого грунта.
Поскольку сбор урожая набирает обороты, предложение на рынке растет, а цены падают под давлением конкуренции между продавцами. Спрос на свежие овощи при этом остается сдержанным.
Сейчас комбинаты и оптовики предлагают качественные томаты по 30–60 грн за килограмм, что в среднем на 27% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, и на 25% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
В то же время на рынке присутствует значительное количество нереализованной продукции низкого качества: из-за засухи и высоких температур растения пострадали, а плоды получили солнечные ожоги и трещины, что существенно ухудшило их товарный вид.