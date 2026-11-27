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Кредитная О.Карта от Идея Банка объединяет возможность получить кредитный лимит, пользоваться льготным периодом до 92 дней и управлять через мобильное приложение O.Bank. О.Карту можно оформить дистанционно, цифровая версия становится доступной в приложении O.Bank после прохождения необходимых процедур идентификации и подписания договора. Это позволяет пользоваться картой без необходимости посещать отделения.

Для владельцев О.Карта в Идея Банк действует программа лояльности с транзакционным кэшбеком, позволяющая получать вознаграждение за повседневные безналичные покупки и оплаты услуг с использованием кредитных средств.

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Можно выбрать две категории расходов в месяц, по которым будет получен кэшбек: городской транспорт, кафе и рестораны, медицина, красота и уход, одежда и обувь, автозаправочные станции, продукты супермаркетов и другие. По отдельным категориям кэшбек может достигать 50%.

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После оплаты картой покупок или услуг, отвечающих условиям программы, кэшбек начисляется на бонусный счет клиента. Максимальная сумма вознаграждения – 500 грн в месяц. Банк удерживает и уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы при выводе бонусов, после чего сумма зачисляется на выбранный клиентом счет.



Можно просматривать накопленные бонусы в приложении O.Bank и самостоятельно инициировать их вывод на выбранный счет.

Владельцы Карты также могут воспользоваться выгодами реферальной программы «Пригласи друзей». Главное преимущество — взаимное вознаграждение: бонус получает приглашающий друзей клиент и новый клиент, который оформляет карточку и выполняет условия программы.

Для получения вознаграждения новый клиент должен перейти по реферальной ссылке, зарегистрироваться в O.Bank, оформить цифровую О.Карту и в течение 30 дней совершить как минимум одну покупку на сумму от 500 грн.

Общая сумма вознаграждения, которую может получить один участник программы, ограничена 50000 грн в месяц. Указанные суммы являются суммами для налогообложения: банк удерживает и уплачивает предусмотренные законодательством налоги и сборы, а клиенту зачисляется вознаграждение после налогообложения.

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А.Карта от Идея Банк вошла в лидеры рейтинга кредитных карт по версии «РБК-Украина».

О.Карта от Идея Банка имеет следующие условия:

- кредитный лимит – до 500 000 грн;

- льготный период - до 92 дней;

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- Срок кредитования - 1 год (с автоматической пролонгацией);

- реальная годовая процентная ставка - 47,11% или 81,37%.

Реферальная программа проводится для клиентов и пользователей, зарегистрированных и/или проживающих на территории Украины, кроме временно оккупированной территории АР Крым, территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении, блокировании.

АО "Идея Банк". Лицензия НБУ №96 от 04.11.2011г. Внесен в Государственный реестр банков под №46.

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