ОККО за прошлый год заплатила 25,6 млрд грн налогов – это на 21% больше, чем в прошлом году

Об этом сообщается на сайте ОККО.

«Из общей суммы уплаченных в прошлом году налогов и сборов 4 миллиарда 552 миллиона гривен приходилось на налоги от операционной деятельности (налог на прибыль, НДС, кроме уплаченного на таможню при импорте, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование). Еще 21 миллиард 43 миллиона гривен — это налоги, уплаченные при импорте, сумма которых зависит от того, какой объем горючего и других товаров ОККО импортирует напрямую, а какой покупает уже на внутреннем рынке как растаможенный продукт», — говорится в сообщении.

Всего за четыре года полномасштабной войны ОККО перечислила в бюджет приблизительно 70 миллиардов гривен налогов и сборов. А кроме того, компания направила еще 3,8 миллиарда гривен благотворительной помощи на поддержку ВСУ, а также на восстановление разрушенной инфраструктуры и другие гуманитарные потребности, сообщают в ОККО.

«Налоговая добросовестность сегодня должна быть базовым принципом работы любого украинского бизнеса. Ведь для эффективной обороны страны, бесперебойной работы экономики, инфраструктуры, служб жизнеобеспечения нужно платить налоги, за счет которых, в частности, финансируется обороноспособность страны. И наша компания уже который год является безусловным лидером по размерам платежей в бюджет в топливном ритейле Украины. Кроме того, как социально ответственная компания, мы активно поддерживаем Силы обороны в рамках многолетнего партнерства с фондом „Повернись живим“ и других проектов, а также реализуем ряд гуманитарных инициатив», — комментирует Назар Купыбида, вице-президент по финансам ОККО.