Оккупанты уничтожили две трети энергоблоков, которые ДТЭК восстановил с прошлой зимой, — исполнительный директор

В результате последнего обстрела энергетической системы Украины оккупанты разрушили две трети энергоблоков ДТЭК Рината Ахметова, которые компания починила после масштабных атак минувшей зимой.

Об этом в ходе мероприятия NV «Диалоги о будущем. Европейский путь Украины» заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Худшая ситуация в том, что были уничтожены две трети восстановленных блоков, которые мы починили с прошлой зимой. Мы 10 блоков восстановили и две трети уничтожены. Если мы раньше говорили о повреждениях, то сейчас мы говорим о слове уничтожения», – сказал он.

Сахарук добавил, что крупнейшие ТЭС компании получили значительные повреждения за все время полномасштабного вторжения.

«В отличие от прошлой зимы точность ракет поражает. Там разбежал метр. Если раньше это было 100 метров, 200, 300, сейчас это просто прилетает метр на метр и, к сожалению, последствия просто колоссальные», – объяснил исполнительный директор ДТЭК.

Сахарук подчеркнул, что в результате атаки было повреждено наиболее важное оборудование, которое производится годами. В общей сложности компания потеряла около 1 ГВт мощностей.

Ранее Сахарук заявлял, что значительный масштаб разрушений мешает скорейшему восстановлению энергетической системы после последних обстрелов и на ремонт некоторых поврежденных энергетических объектов потребуется много времени.