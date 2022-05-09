Около 17% предприятий полностью прекратили свою деятельность из-за войны, однако экономика восстанавливается - Шмыгаль

Премьер-министр рассказал о состоянии экономики страны на третьем месяце войны, об уплате налогов и прогнозах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о положительных сигналах в украинской экономике, несмотря на войну. По его словам, в Украине постепенно возобновляется работа предприятий, а значит, растут поступления в бюджет.

Об этом премьер сообщил в интервью РБК-Украина.

"Апрель был действительно тяжелым, потому что экономика адаптировалась к войне. Более 32% предприятий полностью прекратили свою деятельность. На сегодня же эта цифра меньше – уже 17%. В первом квартале мы выполнили бюджет на 110%. В марте немного было проседание, но в целом, за счет перевыполнения в январе-феврале вышло в целом неплохо", — отметил он.

По словам премьера, сейчас налоговые сборы превышает план. Практически компании выполняют тот налоговый план, который ожидался даже до войны. Однако снизились налоги за счет таможни.

"И это положительный момент в том, как мы прошли и апрель, и как мы сейчас заходим в май. Мы пока не выполняем довоенные поступления по таможне, потому что сознательно отказались от сбора таможенных платежей, от НДС. Мы открыли таможню полностью для того чтобы гуманитарная помощь, оружие, продукты питания – все въезжало в Украину беспрепятственно", — отметил он.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев назвал крупнейшие компании и бренды, которые, несмотря на войну, продолжают платить налоги заранее в украинский госбюджет.

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