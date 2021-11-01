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Около 200 тысяч домохозяйств оставили без субсидий: что произошло

Около 200 тысяч домохозяйств оставили без субсидий: что произошло

УНИАН

Получили помощь более двух миллионов домохозяйств.

Около 200 тысяч домохозяйств лишили субсидий.

Такие результаты проверок обнародовали в Минсоцполитики, рассказали в Сніданку з 1+1 1 ноября.

В ведомстве отметили, что среди наиболее распространенных причин в отказе были депозитные хранения на сумму более 100 тысяч гривен, более двух жилых помещений в собственности, а также неработающие члены семьи.

Субсидии получили более двух миллионов домохозяйств. В Минсоцполитики отмечают, что ожидают увеличения количества желающих получить государственную помощь по погашению коммунальных услуг после старта отопительного сезона.

Как сообщалось, в Украине пенсии и субсидии можно будет оформлять через портал государственных услуг и приложение "Дія". Услуги станут доступны уже в ноябре.

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