Окончательное решение по тарифам на грузоперевозки УЗ примут после обсуждения с общественностью — Кубраков

Окончательное решение по тарифам на грузоперевозки УЗ примут после обсуждения с общественностью — Кубраков

Министерство инфраструктуры рассматривает возможность повысить тарифы на железнодорожные грузовые перевозки с 1 сентября по принципу сближения классов.

Это позволит Укрзализныци уже в этом году привлечь дополнительные 2 млрд гривен, пишет MINTRANS.

Согласно проекту приказа об изменении коэффициентов, опубликованному министерством, перевозки грузов первого тарифного класса повысится на 8% от 1 сентября 2021 и еще на 20,4% с 1 января 2022 года. Стоимость перевозки грузов второго тарифного класса должна вырасти на 8% от 1 сентября 2021 и еще на 6,5% с 1 января 2022 года.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году Укрзализныци привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем — рекордные 10 млрд грн", — комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Таким образом, бюджет УЗ будет наполняться за счет основных пользователей железной дороги — металлургов.

В то же время, отметил Кубраков, сейчас министерство собирает мнения всех участников рынка. Окончательное решение будут принимать только после общественного обсуждения.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок — это руда и уголь. Исходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику", — подчеркнул министр.

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