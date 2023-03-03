Олигарх Олег Дерипаска заявил, что в следующем году у России закончатся деньги

Алюминиевый магнат, против которого Великобритания, США и ЕС ввели санкции после вторжения России в Украину, предупредил о финансовом крахе РФ.

Входящий в ближайшее окружение Кремля российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в бюджете России может не хватить денег уже в следующем году, если страна не получит инвестиций от "дружественных" стран.

Заявление энергетического и алюминиевого магната, являвшегося самым богатым человеком России, на бизнес-конференции в Сибири цитирует Bloomberg.

“В следующем году денег не будет. Нам потребуются иностранные инвесторы”, — заявил Олег Дерипаска.

По его словам, Россия находится под "серьезным" давлением западных санкций, и стране придется обратить внимание на другие страны, обладающие "серьезными ресурсами" для инвестирования.

Также читайте Forbes подсчитал, сколько Россия уже потратила на войну против Украины

"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь, в следующие 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", – сказал Дерипаска.

В издании The Guardian, комментируя заявление Елена Дерипаски, напомнили, что Европейское рейтинговое агентство Scope оценило, что дефицит бюджета России может возрасти до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), по сравнению с прогнозом правительства 2%. В 2022 году официальный дефицит достиг 2,3%.

Это было обусловлено снижением доходов от экспорта нефти и газа, поскольку Запад отказался от российской энергии.

Рейтинговое агентство также заявило, что огромные затраты России на войну нанесут ущерб экономике в долгосрочной перспективе, поскольку это происходит за счет инвестиций в инфраструктуру, цифровизацию, строительство жилья и защиту окружающей среды.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Читайте также: