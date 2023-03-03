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Олигарх Олег Дерипаска заявил, что в следующем году у России закончатся деньги

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Олигарх Олег Дерипаска заявил, что в следующем году у России закончатся деньги

Фото: ТСН.ua

Алюминиевый магнат, против которого Великобритания, США и ЕС ввели санкции после вторжения России в Украину, предупредил о финансовом крахе РФ.

Входящий в ближайшее окружение Кремля российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что в бюджете России может не хватить денег уже в следующем году, если страна не получит инвестиций от "дружественных" стран.

Заявление энергетического и алюминиевого магната, являвшегося самым богатым человеком России, на бизнес-конференции в Сибири цитирует Bloomberg.

“В следующем году денег не будет. Нам потребуются иностранные инвесторы”, — заявил Олег Дерипаска.

По его словам, Россия находится под "серьезным" давлением западных санкций, и стране придется обратить внимание на другие страны, обладающие "серьезными ресурсами" для инвестирования.

"Мы думали, что мы европейская страна. Теперь, в следующие 25 лет, мы будем больше думать о нашем азиатском прошлом", – сказал Дерипаска.

В издании The Guardian, комментируя заявление Елена Дерипаски, напомнили, что Европейское рейтинговое агентство Scope оценило, что дефицит бюджета России может возрасти до 3,5% валового внутреннего продукта (ВВП), по сравнению с прогнозом правительства 2%. В 2022 году официальный дефицит достиг 2,3%.

Это было обусловлено снижением доходов от экспорта нефти и газа, поскольку Запад отказался от российской энергии.

Рейтинговое агентство также заявило, что огромные затраты России на войну нанесут ущерб экономике в долгосрочной перспективе, поскольку это происходит за счет инвестиций в инфраструктуру, цифровизацию, строительство жилья и защиту окружающей среды.

Напомним, Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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Дата публикации
Просмотры
1140
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