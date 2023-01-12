Онлайн-оформление помощи при рождении ребенка: инструкция Минсоцполитики

Размер помощи – 41 280 грн.
После рождения ребенка родители или опекуны оформляют пособие. Сделать это можно онлайн в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.
Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.
Для оформления помощи онлайн нужно:
- регистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Минсоцполитики.
- заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.
- заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.
- не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).
В ведомстве подчеркивают, что также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале "Дія".
Кстати, помощь составляет 41 280 грн. Выплата пособия осуществляется единовременно на сумму 10 320 грн. Остальные суммы выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями — 860 грн/месяц.
Напомним, с 1 января 2023 года не все уязвимые граждане смогут получать социальные выплаты автоматически. В частности, на нее претендуют семьи со среднемесячным совокупным доходом меньше прожиточного минимума для семьи.
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