Онлайн-оформление помощи при рождении ребенка: инструкция Минсоцполитики

После рождения ребенка родители или опекуны оформляют пособие. Сделать это можно онлайн в течение 12 месяцев со дня рождения ребенка, в период действия карантина и еще одного месяца после его завершения.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

Для оформления помощи онлайн нужно:

регистрироваться или авторизоваться в кабинете электронных услуг Минсоцполитики.

заполните онлайн-форму на получение услуги и наложите электронную подпись.

заполненное заявление автоматически отправляется в органы социальной защиты.

не позднее следующего дня после получения заявления органом социальной защиты назначат помощь (в случае правильно заполненной формы).

В ведомстве подчеркивают, что также можно воспользоваться комплексной услугой єМалятко на портале "Дія".

Кстати, помощь составляет 41 280 грн. Выплата пособия осуществляется единовременно на сумму 10 320 грн. Остальные суммы выплачивают в течение следующих 36 месяцев равными частями — 860 грн/месяц.

Напомним, с 1 января 2023 года не все уязвимые граждане смогут получать социальные выплаты автоматически. В частности, на нее претендуют семьи со среднемесячным совокупным доходом меньше прожиточного минимума для семьи.

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