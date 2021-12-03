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ООН: мировые цены на продукты растут четвертый месяц подряд

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ООН: мировые цены на продукты растут четвертый месяц подряд

Фото: pixabay

А вот цены на мясо в мире снижаются.

Мировые цены на еду растут четвертый месяц подряд под влиянием активного спроса на пшеницу и молочную продукцию.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ФАО – продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН.

  • В ноябре 2021 года индекс продовольственных цен составил 134,4 пункта, достигнув самого высокого уровня с июня 2011 года и на 1,2% превысив октябрьский показатель. Значение этого индекса оказалось на 27,3% выше показателя ноября 2020 года.
  • Наибольшее повышение в ноябре продемонстрировал индекс цен на молочную продукцию, который, по сравнению с октябрем, вырос на 3,4%.
  • Мировой импортный спрос на сливочное и сухое молоко сохранялся на высоком уровне из-за стремления покупателей обеспечить поставки в ожидании снижения предложения на рынках.
  • Индекс цен на зерновые культуры в ноябре вырос по отношению к октябрю на 3,1%.
  • Индекс цен на сахар в ноябре был на 1,4% выше, чем в октябре, и почти на 40% превысил уровень в ноябре 2020 года. Такой рост был обусловлен повышением цен на этанол, однако его сдерживали большие объемы поставок из Индии и благоприятные прогнозы экспорта сахара из Таиланда.
  • В то же время индекс цен на мясо снизился на 0,9%, что стало четвертым подряд месяцем снижение. Мировые котировки свинины стали ниже из-за сокращения закупок Китаем, цены на баранину резко упали в связи с увеличением экспортных поставок из Австралии. Цены на говядину и мясо птицы оставались на стабильном уровне.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине в ближайшее время подорожает хлеб.

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